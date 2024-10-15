تعرف على أخر تصريحات إلهام شاهين "انا عارفة ان ليا أعداء"

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة إلهام شاهين على الانتقادات الواسعة التي واجهتها بعد اقتراحها حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل، وذلك خلال حضورها مهرجان الأفلام القصيرة. أوضحت إلهام أنها أصبحت أكثر حرصًا في حديثها بعد ما واجهته من نقد، وقالت: “النقد يكون عندما ينتقدني أحد بطريقة صحيحة، وأنا على دراية بوجود عداوات بسبب جرأتي، ولذلك لن أتحدث مرة أخرى في السياسة أو الدين أو عن عائلتي، وسأتحدث فقط بما يناسب المناسبة”.



تصريحات الهام شاهين عن السينما المصرية

كما تطرقت إلى السينما المصرية، مشيرة إلى أنها تفتقد الكتابة الجيدة في الأعمال الفنية، وأنها تقضي وقتًا طويلًا في قراءة الكثير من النصوص، ما يسبب لها إرهاقًا.





وبخصوص تكريم الزعيم عادل إمام والفنان محمد صبحي، أعربت عن تقديرها لهما، قائلة إنهما يستحقان أفضل التكريمات من الدولة وفي كافة المناسبات.





أما عن الشخصيات التي تتمنى تجسيدها، ذكرت أنها كانت تتمنى تقديم شخصيات ملكات المصريين القدماء مثل الملكة حتشبسوت، خاصةً في إطار إبراز دور المرأة القوية. وصرحت بأنها عرضت الفكرة على المخرج الراحل يوسف شاهين، لكن المشروع توقّف بعد وفاته.



تصريحات الهام شاهين عن فلسطين

تصريحات إلهام شاهين عن فلسطين جاءت خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، حيث عبّرت عن دعمها لحل الدولتين، مؤكدة أن الشعوب العربية تنادي بالسلام، ودعت إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحقيق هذا الحل، مشددة على أن الوطن العربي لن يهدأ حتى قيام الدولة الفلسطينية.