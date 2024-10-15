انت الأن تتابع خبر وصفات منزلية تساعد في التقليل من ظهور النمش على الوجه والذراعين وتوحيد لون البشرة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صحة الجلد والبشرة من أهم الأمور التي يتم الاعتناء بها من جانب المرأة بشكل خاص ، حيث أن ظهور أي عرض على الوجه أو أي مكان بالجسم تجد منهن اهتمام شديد كون البشرة من علامات الجمال التي لا جدال حولها لذا لابد من أن يكون لون الجلد صحي ولا يدل على أي شئ أخر ، لكن هناك بعض الأشخاص اللذين يكون لديهن نمش في الوجه والجسم بشكل عام وهو أمر ربما يسبب لهم حالة من الضيق ويرغبون في التقليل منه قدر الإمكان حتى لا يطغى على ملامح الوجه الخاصة بهم لذا فإننا سنوضح بعض الوصفات التي قد تساعد في ذلك الأمر كما يلي

ماسك الزبادي والعسل لتوحيد لون البشرة

إحضار تلك المكونات أولا ” ملعقة كبيرة من عسل، ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي “

يتم الخلط بين تلك المكونات معا في مزيج واحد ثم تطبق على الوجه خاصة منطقة النمش

تترك لمدة تقترب من ثلث ساعة ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر على أن يتم استعمال مرطب مناسب

ماسك البقدونس للبشرة والنمش