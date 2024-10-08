انت الأن تتابع خبر "ضعي ملعقة واحدة في الشامبو لشعر حريري كثيف وعلاج فعّال للتساقط!"والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من النساء من تساقط الشعر بشكل مفرط ويلجأن إلى استخدام منتجات باهظة الثمن وغير فعالة لعلاج هذه المشكلة نظرًا لأهمية الشعر كونه تاج الرأس فإن النساء تسعى دائمًا لتكثيف شعرهن وحمايته من التساقط وجعله حريريًا وناعمًا باستخدام مكونات طبيعية بدلًا من المواد الكيميائية التي قد تكون ضارة ومكلفة لذلك سنعرض لك طريقة رائعة لتنعيم شعرك وتكثيفه وعلاج التساقط بمكون طبيعي.
تطويل الشعر بالقرنفل
- القرنفل يعتبر من أفضل المكونات الطبيعية التي لها فوائد عديدة للشعر ويمكنك إضافته إلى الشامبو للحصول على شعر صحي وكثيف ولحمايته من التساقط إليك الطريقة:
- أحضري كمية من القرنفل وأضيفيها إلى عبوة الشامبو قومي برج العبوة جيدًا حتى تمتزج أعواد القرنفل بالشامبو اتركي الخليط لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام ثم استخدميه بتدليك فروة الرأس جيدًا والتأكد من وصوله إلى الجذور والأطراف بعد ذلك اشطفي شعرك جيدًا بالماء واستخدمي مرطبًا مناسبًا لنوع شعرك.
- القرنفل يمتاز بفوائد عديدة للشعر فهو ينظف فروة الرأس ويخلصها من الأوساخ ويعالج قشرة الشعر ويزيد من قوة الشعر ويقلل من تساقطه.