“ما فيش كرش ولا بطن من النهاردة!”..حبة فقط قبل النوم وفي يوم واحد تخسس البطن حتى لو كانت مدلدلة!!

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رياض - احمد صلاح - يعد السدر والروزماري من المكونات الطبيعية التي تمتاز بفوائدها العديدة في مجال العناية بالشعر، إذ يجمع كل منهما خصائص فريدة تسهم في تعزيز صحة الشعر، مما يجعلهما خيارًا مثاليًا للأشخاص الباحثين عن حلول طبيعية.

فوائد السدر للشعر

فيعمل السدر على تنظيف فروة الرأس بعمق، حيث يزيل الشوائب والزيوت الزائدة، مما يسهم في التخلص من القشرة والحكة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز السدر بقدرته على ترطيب الشعر دون أن يجرده من زيوته الطبيعية، مما يمنحه لمعانًا صحيًا.

وعلاوة على ذلك، يساعد السدر في تقوية بصيلات الشعر، مما يقلل من تساقط الشعر ويعزز نموه.

وكما يُستخدم في علاج مشاكل فروة الرأس مثل الفطريات والأكزيما.

فوائد الروزماري للشعر

ويعتبر الروزماري من الأعشاب المفيدة جدًا لشعر صحي، فهو ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز وصول العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر ويحفز نموه.

وكما يساعد الروزماري في مكافحة تساقط الشعر ويعالج قشرة الرأس بفضل خصائصه المضادة للفطريات.

وإلى جانب ذلك، يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا ويجعله أكثر حيوية.

وصفة السدر والروزماري

ولتحضير خلطة تجمع بين فوائد السدر والروزماري، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

مكونات الوصفة:

نصف كوب من مسحوق السدر

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الروزماري

ماء دافئ

زيت زيتون (اختياري)

فاخلطي مسحوق السدر والروزماري