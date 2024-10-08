انت الأن تتابع خبر «فكرة هتجربها في وقتها»... مكون موجود في المطبخ استعملوا بهذه الطريقه لازاله شعر القدم المزعج نهائيا وأفضل من الشفره... طريقه استخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد شعر القدم ظاهرة طبيعية عند الرجال، ويختلف كثافته من شخص لاخر بناء على العوامل الوراثية والهرمونية، رغم أن وجود شعر القدم ليس بالضرورة مشكلة صحية، إلا أنه قد يسبب بعض الإزعاج للبعض، خاصة من ناحية النظافة الشخصية، و تراكم العرق والبكتيريا قد يؤدي إلى روائح كريهة أو التهابات جلدية، و لذلك، قد يلجأ بعض الرجال إلى إزالة الشعر كجزء من روتين العناية الشخصية، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

طريقة استخدام الخل لإزالة شعر القدم

الخل يستخدم كوسيلة طبيعية لتقليل كثافة الشعر بمرور الوقت، و يعتقد أن حمض الأسيتيك الموجود في الخل يضعف بصيلات الشعر، مما يجعل الشعر أقل قوة وقد يؤدي إلى تساقطه، و لاستخدام الخل، ينصح بتخفيفه بالماء ثم تطبيقه على الجلد بعد الحلاقة أو إزالة الشعر، و يفضل تركه لبضع دقائق قبل غسله بالماء الدافئ، يفضل تكرار العملية بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج، مع مراعاة تجنب الحساسية أو تهيج الجلد.

طريقة استخدام الكركم لإزالة شعر القدم