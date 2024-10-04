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رياض - احمد صلاح - خلطة طبيعية لتكثيف وتطويل الشعر بفاعلية حقيقية خلال شهر واحد فقط، إليكي سيدتي وصفة طبيعية فعالة جداً تسرع نمو الشعر وتعالج الصلع، لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى البصل، فهو يقوي الشعر ويمنع تساقطه كما أنه يحفز نمو بصيلات الشعر، البصل غني بالكبريت الذي يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس ويقلل التهاب فروة الرأس، نحتاج أيضاً إلى صفار البيض فهو يزيد من كثافة الشعر وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت، كما أنه يمنع تساقط الشعر بالإضافة إلى دوره الفعال في تقوية جذور بصيلات الشعر وعلاج فروة الرأس من الجفاف، كذلك نحتاج إلى الحليب فهو يحد من تساقط الشعر ويقلل من جفافه كما نحتاج إلى هلام الصبار فهو يسرع نمو الشعر ويعالج الشعر التالف، كما أنه يطهر فروة الرأس من البكتيريا والالتهابات.

خلطة طبيعية لتكثيف وتطويل الشعر

تتكون وصفتنا اليوم لتطويل الشعر وتكثيفه من العناصر التالية:

حبة بصل ويفضل استخدام البصل الأحمر.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من هلام الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نقوم بداية باستخراج عصير البصل،

فعصير البصل يحافظ على صحة جذور الشعر لأنه يحتوي على مضادات الميكروبات ومضادات الجراثيم، نأخذ حبة البصل ونقوم بتقشيرها ثم نغسلها بالماء جيداً وبعد ذلك نقوم ببشرها باستعمال مبشرة، حتى نحصل على البصل المبشور وبعد ذلك نقوم بتصفية المبشور باستخدام مصفاة، بعدها نضف صفار البيض إلى عصير البصل ثم نخلط جيداً وبعد ذلك نضف الحليب وهلام الصبار ثم نخلط مجدداً، وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت الخروع وزيت الزيتون ثم نخلط مرة أخرى حتى تندمج المكونات مع بعضها.

زيادة طول وكثافة الشعر