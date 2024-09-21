التخلص من الشيب بدون صبغة ووداعاً للشعر الأبيض بمكونات طبيعية

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رياض - احمد صلاح - أصبح الشيب مشكلة كبيرة تواجه الكثير من الأشخاص سواء كان الكبار أم الشباب، وسواء كانوا نساء أو رجال لذلك فهم دائمًا ما يسعون من أجل التخلص من الشيب بدون صبغة لأن استخدام الصبغة بشكل مستمر يؤدي إلى إصابة الشعر بالكثير من الأضرار لأنها تحتوي على مواد كيميائية لا يستطيع الشعر تحملها لذلك يفضل استخدام الطرق الطبيعية.

التخلص من الشيب بدون صبغة

تعتبر الوصفات الطبيعية أكثر أمانًا عند استخدامها لفترات طويلة لذلك يلجأ إليها الكثير من الأشخاص ومن أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشيب الآتي:

وصفة أوراق الريحان مع إكليل الجبل

كل من هذه الأعشاب تساعد فروة الرأس على إفراز الميلانين مرة أخرى للتخلص من الشيب وظهور الشعر الأسود مرة أخرى ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

نصف كوب من أوراق الريحان.

2 كوب من الماء الساخن.

ملعقة واحدة من إكليل الجبل.

طريقة التطبيق

يتم وضع المكونات مع بعضها في وعاء ويتم وضعها على النار.

يترك الخليط على النار فترة لا تقل عن عشر دقائق وبعدها يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تمامًا.

يصفى الخليط ويوضع في زجاجة رذاذ.

يغسل الشعر جيدًا ويجفف جيدًا أيضًا وبعدها يتم رش هذا الخليط على الشعر الأبيض.

يتم رش هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج في التخلص من الشيب.

وصفة أوراق الشاي

الشاي له نتائج فعالة في التخلص من الشيب وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

كوب واحد من الماء.

ملعقتان كبيرتان من أوراق الشاي.

طريقة التطبيق

يتم إحضار وعاء ويوضع فيه الماء وأوراق الشاي ويوضع على النار حتى يغلي.

يصفى الشاي ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا.

يتم وضع الشاي على الشعر مع التركيز على الشعر الأبيض.

يترك على الشعر لمدة ساعة وبعدها يغسل الشعر بالماء الفاتر فقط وبدون إضافة الشامبو.

استخدام هذه الوصفة باستمرار يتم الحصول على نتائج فعالة في التخلص من الشيب.