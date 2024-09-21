انت الأن تتابع خبر بذور صغيرة لكنها معجزة.. استخدامات بذور الشيا في تخسيس الجسم.. ستدهشك النتايج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد مجموعة كبيرة من الأعشاب الطبيعية التي لها تأثير قوي جدا على الصحة بجانب أيضا فوائدها الفعالة التي لا مثيل لها ومن ضمنها هي بذور الشيا، حيث أنها تتصدر المركز الأول في قائمة الأطعمة الصحية الموصى بها من قبل خبراء التغذية، حيث أنه يتم الاعلان عنها بشكل كبير جدا كحل سحري فعال ومثالي لإنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

هل بذور الشيا لها دور في تقليل الوزن؟

تقلل من فتح الشهية،والنتيجة هي خسارة الوزن بشكل كبير والنظرية المنتشرة هي أنه بسبب أن هذه البذور تشبع المة بشكل كبير، حيث أنها تشتمل على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، حيث أنها تساهم بفاعلية كبيرة في منع الإكثار من كمية تناول الطعام.

كما أنه في حين تناول ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا فإنها تحتوي على ما حوالي 10 جم من الألياف الغذائية، وهذا يشكب ما يقارب من 40% من الكمية اليومية الموصى بها.

الفوائد الفعالة لبذور الشيا