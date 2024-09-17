بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

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رياض - احمد صلاح - روج الشفايف الطبيعي، علبة مستحضرات التجميل متنوعة وتحمل الكثير من أدوات التجميل المختلفة التى تستخدمها الفتيات لتزيين الوجه وإخفاء العيوب المختلفة وكذلك مشاكل البشرة، ولكن من أهم الأدوات التي تحتاجها الفتيات بكثرة في علبة المكياج هو كريم الأساس و روج الشفايف الذي يساعد على تلوين لون الشفايف وجعله أكثر جاذبية ولمعان، وكذلك يساعد على ترطيب الشفايف وإخفاء القشرة المزعجة، ولكن روج الشفايف الصناعي ضار لأنه يحتوي على مواد كيميائية، لذلك يبحث الفتيات عن طريقة عمل روج شفايف طبيعي في المنزل ويكون غير مكلف وصحي، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي.

طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي

تتواجد أنواع وألوان كثيرة من روج الشفايف، حيث تستخدم كل الفتاة الروج المناسب إلى درجة بشرتها والتي تفضل استخدامه، ولكن معظم الروجات الصناعية تسبب ضرر على بشرة الشفايف ولا تعالج تشققات البشرة، لذلك يبحثن الفتيات عن روج شفايف طبيعي يحتوي على مكونات طبيعية تعالج جفاف البشرة والقشرة، لذا يمكن عمل روج الشفايف الطبيعي في المنزل من خلال توفير

المكونات التالية.

المكونات

ملعقتين من الفازلين.

ملعقة نشا

قطرات من لون الطعام حسب اللون المرغوب فيه.

ملعقة من الكحول.

1 ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي

تتأثر الشفايف بالعوامل الخارجية مثل بشرة الجسم، حيث أن الهواء البارد يسبب جفاف الشفايف وتكوين طبقات القشرة المزعجة، كما يجعل لون الشفايف باهت وغير جذاب، لذلك يلجأن الفتيات إلى استخدام الروج لإخفاء هذه العيوب، ويمكن عمل أفضل روج طبيعي في المنزل بكل سهولة من خلال توفير المكونات السابقة وإتباع ما يلي.

الخطوة الأولى يتم عمل حمام مائي للفازلين حتى يذوب.

نضيف الكحول وماء الورد وقطرات من لون الطعام المرغوب فيه حسب الدرجة المطلوبة ونقلب جميع المكونات.

بعد إمتزاج جميع المكونات يتم وضع الخليط في وعاء زجاجي مناسب ونظيف.

نضع الخليط في الفريزر لمدة ساعتين وبعدها يتم إخراجه ووضعه في درجة حرارة الغرفة.

يمكن استخدامه قبل الخروج من المنزل أو حسب الرغبة.

يساعد الفازلين على ترطيب بشرة الشفايف وتجنب ظهور التشققات.

يزين الشفايف ويجعلها أكثر جاذبية ولمعان.