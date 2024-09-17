انت الأن تتابع خبر ليه تشتريه بسعر غالي لما ممكن تعمليه في دقايق.. طريقة عمل البصل البودرة بمنتهى البساطة وبتكلفة اقتصادية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد مسحوق البصل من المكونات الأساسية التي تضفي طعما فريدا على العديد من الوصفات، حيث يستخدم كبديل للبصل الطازج لمنح الأطباق نكهة غنية، كما أنه يعتبر خيارا عمليا وسهلا، خاصة عند تحضير الأطعمة الجافة مثل الحساء والمشويات، ومن الجدير بالذكر أن تحضير هذا المسحوق في المنزل يضمن نقاءه وخلوه من المواد الكيميائية، ويسمح لك بالتحكم في مستوى الجودة والطعم.

مكونات عمل البصل البودرة

يمكن لربات البيوت صنع مسحوق البصل أو بودرة البصل بكل سهولة في المنزل وبمكونات اقتصادية متوفرة في المطبخ وهي كالتالي: (حبات بصل طازج، ملح، فلفل أسود، رشة سكر).

خطوات تجفيف البصل لعمل مسحوق

ابدأ بتقشير البصل وغسله جيدا، ثم قم بتقطيعه إلى شرائح رفيعة لتسهيل عملية التجفيف.

يمكن استخدام جهاز التجفيف الكهربائي، حيث توضع الشرائح على الرفوف وتترك لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة حتى تجف تماتا وتصبح قابلة للتفتت بسهولة.

في حال عدم توفر جهاز التجفيف، يمكن استخدام الفرن بتسخينه على درجة حرارة منخفضة (60-70 درجة مئوية)، مع ترك الباب مفتوحا قليلا للسماح بخروج الرطوبة، وتدوير الشرائح بانتظام للحصول على نتيجة متساوية.

خطوات طحن البصل