كيراتين بمكون واحد طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه من أول إستعمال

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رياض - احمد صلاح - كيراتين بمكون واحد طبيعي لفرد الشعر الخشن، فرد الشعر الخشن باستعمال مكونات طبيعية من المنزل من بين الطرق الأفضل للحصول على شعر انسيابي أكثر نعومة، ولمعان ومن خلال الفقرات التالية نتعرف على الطرق المنزلية التي يسهل عملها والاستفادة من مزاياها لتحويل الشعر من الملمس الخشن، للملمس الحريري.

كيراتين بمكون واحد طبيعي لفرد الشعر الخشن

فرد الشعر باستعمال مكون الفازلين

مكونات الوصفة تكون كما يلي بالنقاط التالية:

ملعقة فازلين.

ملعقة كريم للشعر.

ملعقة نشا.

ملعقة خلاصة السمسم.

ملعقة مستخلص زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستعمال كما يلي:

نخلط سائر المكونات مع بعضها البعض للحصول على مزيج بملمس ناعم، وقوام خفيف.

نقوم بتوزيع هذا المزيج فوق خصل الشعر، ونغطي الشعر لفترة حوالي ساعة كاملة.

لا بد من الانتظار لوقت يكفي لامتصاص جذور الشعر لفوائد هذا المزيج.

غسل الشعر بالمياه الفاترة، ونلاحظ أثناء تصفيفه انسيابيته، ونعومته أكثر مما قبل الاستعمال لتلك الوصفة المميزة للشعر.

كيراتين طبيعي للشعر الجاف بالبيض والخميرة

الوصفة تتطلب تحضير سائر المكونات التالية:

كمية من مكون الخميرة حوالي ملعقتان.

بيضة واحدة.

زيت ياسمين.

زيت لافندر.

زيت خروع.

ملعقة لبن.

ملعقة سكر صغيرة.

طريقة التحضير للمزيج واستعماله تكون كما يلي بالنقاط التالية:

نقوم بالإحضار لوعاء مناسب لخلط مختلف المكونات، وذلك بعد تمام الخفق للبيضة بمفردها.

مراعاة إضافة الزيوت قبل أن تضاف الخميرة، مع الإضافة للسكر وترك الخليط مدة عشر دقائق قبل أن يوضع على خصل الشعر.

مدة التطبيق للخليط فوق الشعر تكون حوالي ربع ساعة، وبعدها يشطف الشعر بالمياه الدافئة، ونوع الشامبو الذي يلائم لشعر.

فوائد ماسك البيض مع الخميرة للشعر

من بين أهم الفوائد ما يلي بالنقاط التالية: