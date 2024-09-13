انت الأن تتابع خبر “طلعت أهم من الفلفل نفسه !!” .. بذور الفلفل الأخضر كنز رهيب في بيتك .. ضاع عمرنا مانعرفش أهميتها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحصل الفلفل على شهرة خاصة بين أنواع الخضروات الأخرى، وقد يعتقد البعض أن القيم الغذائية التي يمتلكها الفلفل الأخضر تتواجد فقط في الجسم الخارجي له وهذا يدفعهم للتخلص من بذور الفلفل، ولكن هل كُنت تعلم أن هذه البذور قادرة على حل إحدى المشكلات الكبيرة التي يُعاني منها الكثير وهي زيادة الوزن، فهذه البذور تلعب دورًا فعالًا في عملية التخسيس من خلال تعزيز القدرة على حرق الدهون.

فوائد بذور الفلفل

تحسين الهضم: تحتوي بذور الفلفل على نسبة عالية من الألياف الغذائية مما يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء وبالتالي إيجاد سهولة ويسر في عمليتي الهضم والإخراج.

تقوية المناعة: تأتي بذور الفلفل غنية بفيتامين C مما يساعد في تقوية قدرة الجسم على مواجهة البكتيريا والفيروسات.

الوقاية من الإصابة بمرض السرطان: تبعًا لدراسات أجراها الباحثون تم التوصل إلى أن بذور الفلفل تحمى الجسم من الإصابة بمختلف أنواع السرطانات مثل سرطان القولون والمستقيم.

وصفة بذور الفلفل الأخضر لخسارة الوزن

بذور الفلفل فعالة في التخلص من نسبة الدهون الكبيرة الموجودة في الجسم واستخدامها يُغني عن اتباع رجيم قاسي، وصفة تحضيرها جاءت كما يلي:

المكونات:

3 ملاعق صغيرة من بذور الفلفل الأخضر.

2 ونصف ملعقة صغيرة من بذور الكمون.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

1 كوب كبير من الماء الفاتر.

طريقة التحضير: