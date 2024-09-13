انت الأن تتابع خبر فاكهة موجودة في كل بيت تفعل المعجزات بجسمك لن تتخيل مايحدث لك بعد تناول ثمرة واحدة منها.. تنظف للشرايين والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - وهبنا الله عز وجل العديد من أنواع الثمار اللذيذة في طعمها والتي لها فوائد طبية هائلة جدا، حيث أنه في هذه الحالة لم يحتاج المريض إلى تناول أدوية بل عليه أكل هذه الفواكه المفيدة ومنها التفاح الأحمر ويعتبر من أصناف الفواكه التي تتمتع بطعم رائع جدا وشهي، كما أن تناول ثمرة واحدة منه باستمرار يساعدك في القضاء على الدهون الموجودة في الجسم ومن ثم تنظيف الشرايين، كما صرحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استاذ التغذية الحيوية، أنه يشتمل على الكثير من الفوائد الغذائية المهمة جدا لصحة القلب، وهو يعد صديق القلب من الناحية الأولى.
فوائد تناول التفاح الأحمر على القلب
- التفاح الأحمر غني بشكل كبير بمضادات الأكسدة الفعالة التي بدورها تهاجم الجذور الحرة التي تتسبب في الاصابة بالسرطان، كما أنه بحمي الخلايا من حدوث أي تلف لها، وتقلل من التهاب الجسم، وهذا يساهم في تقليل معدل خطر الإصابة بأمراض القلب.
- وأوضحت أيضا أن التفاح الأحمر غني بدرجة كبيرة بالألياف، التي تكون قابلة للذوبان، والتي تعزز من معدل الكوليسترول العالي في الدم وتساهم في تقليله داخل الجسم، مما يقلل من نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب.
- بجانب أنه أيضا غني بعنصر البوتاسيوم، وكذلك فيتامين سي، وكل منهما ضروريان جدا من أجل صحة القلب، حيث أنه يعمل على ضبط معدل ضغط الدم بشكل كبير، وبالتالي، يساعد في تقوية جدران الأوعية الدموية، وهذا يخفض من معدل خطر الأوعية الدموية.