انت الأن تتابع خبر فاكهة موجودة في كل بيت تفعل المعجزات بجسمك لن تتخيل مايحدث لك بعد تناول ثمرة واحدة منها.. تنظف للشرايين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وهبنا الله عز وجل العديد من أنواع الثمار اللذيذة في طعمها والتي لها فوائد طبية هائلة جدا، حيث أنه في هذه الحالة لم يحتاج المريض إلى تناول أدوية بل عليه أكل هذه الفواكه المفيدة ومنها التفاح الأحمر ويعتبر من أصناف الفواكه التي تتمتع بطعم رائع جدا وشهي، كما أن تناول ثمرة واحدة منه باستمرار يساعدك في القضاء على الدهون الموجودة في الجسم ومن ثم تنظيف الشرايين، كما صرحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استاذ التغذية الحيوية، أنه يشتمل على الكثير من الفوائد الغذائية المهمة جدا لصحة القلب، وهو يعد صديق القلب من الناحية الأولى.

فوائد تناول التفاح الأحمر على القلب