بدون الم وبدون شفرات طريقة التخلص من شعر الجسم والوجة نهائيا في دقائق

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رياض - احمد صلاح - بدون الم وبدون شفرات طريقة التخلص من شعر الجسم، يوجد المزيداً من الطرق المختلفة للتخلص من شعر الجسم والوجه الزائد بما في ذلك الشفرات والحلوى، ولكن هذه الطرق تكون مؤلمةٍ للغاية وتكون السبب في العديد من مشاكل البشرة ومع التقدم التكنولوجي تم إيجاد طرق حديثة لإزالة الشعر بشكل دائم في جميع أماكن الجسم، بما في ذلك إزالة الشعر بالليزر ولكن هذه الطريقة تتطلب الكثير من المال ولذلك فإننا في هذا المقال سوف نقدم لكم طرق طبيعية للتخلص من شعر الجسم والمناطق الحساسة بشكل دائم وبدون عودة،

لذا تابعونا.

بدون الم وبدون شفرات طريقة التخلص من شعر الجسم والوجة

السكر والبيض

نخلط بياض بيضة بملعقة سكر ثم نضيف ملعقة ونصف دقيق ذرة ونقلب المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة، ثم نضع المزيج على الجسم والوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة، ثم نفرك يخلط في حركات دائرية ثم يغسل بالماء، كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للتخلص من الشعر نهائياً.

دبس السكر:

نحضر كمية مناسبةٍ من دبس السكر ونضعه في وعاء، ثم نضع الخليط في الميكروويف لمدة 3 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون ونقلب المكونات، ثم نقوم بتسخينه مرة أخرى ثم نتركه حتى يبرد ثم نوزع الخليط وهو دافئ على الأماكن التي يوجد بها الشعر، ثم نزيل شريط السكر في اتجاه نمو الشعر وستفاجأ بالنتيجة.

الكركم:

نقوم بخلط كمية مناسبة من مسحوق الكركم مع الماء أو الحليب أو ماء الورد، ثم نقوم بتقليب المكونات للحصول على عجينة ناعمة، ثم نضع الخليط على الأماكن المراد إزالتها من الشعر ونتركه لمدة 30 دقيقة، ثم بعد ذلك أفركي المزيج بحركات دائرية ثم أغسليه بالماء وستلاحظين الفرق بنفسك.

كيفية التخلص من الشعر الزائد بالملح

ملح وماء الورد:

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من الخشن مع القليل من صابون زيت الزيتون المبشور وكمية قليلة من ماء الورد، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات جيداً للحصول على قوام كريمي، ثم نضع الخليط على الأماكن المراد إزالتها من الشعر و نتركه لمدة ساعتين وعند تساقط الشعر نقوم بغسل المكان بماء فاتر ثم نقوم بمسح المكان بماء الورد لترطيب البشرة.

الملح والكركم: