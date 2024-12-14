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رياض - احمد صلاح - اعملي عجينة السمبوسة المقرمشة الذهبية في البيت بكل سهولة وبخطوات بسيطة، تعتبر السمبوسة من أفضل أطباق المقبلات الشهية، التي لا أحد يستغنى عنها بجانب الوصفات الرئيسية، لأنها تتميز بمذاقها اللذيذ ورائحتها الرائعة، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة، مثل الجبن والدجاج، واللحم، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسة.

تعتمد مكونات عمل عجينة السمبوسة المقرمشة

على الدقيق والماء والزيت وتعتبر خطوات تحضيرها سهلة وبسيطة، وسوف نقدم لكم بالتفصيل من خلال السطور التالية مكونات عمل عجينة السمبوسة وخطوات تحضيرها

طريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة في البيت

المكونات:

2 كأس كبير من الدقيق.

كأس كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من زيت الذرة.

خطوات تحضير عجينة السمبوسة المقرمشة في البيت

امزجي زيت الذرة مع الملح، ومقدار الماء في وعاء حراري، ثم ضعيه على درجة حرارة متوسطة.

ثم اتركيه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

ضيفي مقدار الدقيق إلى خليط زيت الذرة، ثم اخلطيهم جيدا.

ضعي الخليط السابق جانبا حتى يهدأ تماما،ثم قومي بعجن المزيج جيدا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

اتركي العجينة لمدة ثلث ساعة، لكي ترتاح.

قومي بفرد العجينة على منضدة نظيفة، ثم قطعيها على هيئة أشكال مستطيلة، ثم ضعي عليها الحشوة التي ترغبين بها.

قومي بلف العجين، حتى تصبح عجينة السمبوسك جاهزة للطهي.

طريقة عمل السمبوسة باللحم والخضار

المكونات:

ربع كيلو لحم مفروم.

نصف كوب متوسط من البصل المهروس.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

كوب صغير من مكعبات الجزر المسلوق.

100 جرام بازيلاء مسلوقة.

كوب إلا ربع من مكعبات الطماطم.

ربع ملعقة كبيرة فلفل أسود.

10 جرام من البهارات المشكلة.

ثلث ملعقة متوسطة من مسحوق الهيل.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

رشة من الزنجبيل.

ملعقة إلا ربع كبير من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الكاري.

4 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

خطوات تحضير السمبوسة باللحم والخضار

ضعي مقلاة متوسطة بها مقدار الزيت على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه حتى يسخن.

ضيفي البصل المفروم إلى المقلاة، ثم اتركيه حتى يذبل،ثم ضعي مقدار اللحم، والثوم فوق البصل، ثم قلبي المكونات جيدا،

اسكبي باقي المكونات فوق خليط اللحم، ثم اتركيه اتركي حتى ينضج تماما، وتصبح الحشوة جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل السمبوسة بحشوة الجبنة

المكونات:

8 ملاعق صغيرة جبنة بارميزان.

ربع كوب كبير جبنة موزاريلا.

نصف كأس صغير جبنة قشقوان.

4 ملاعق صغيرة جبنة مالحة.

خطوات تحضير السمبوسة بحشوة الجبنة

امزجي الجبنة البارميزان مع الجبنة الموزاريلا، وباقي المكونات جيدا، حتى تصبح الحشوة جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل السمبوسة المقرمشة باللحم المفروم والجبنة

المكونات

كمية من السمبوسة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف كوب من البصل المبشور.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الجبنة الموزاريلا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

خطوات تحضير السمبوسة باللحم المفروم والجبنة