طريقة تحضير معكرونة بالبشاميل لعائلتك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - فوائد طبق المعكرونة بالبشاميل في المائدة العائلية

تُعد المعكرونة بالبشاميل واحدة من الأطباق التي تجمع بين النكهات الغنية والمكونات الكريمية التي تضمن رضا جميع أفراد الأسرة. سواء كنت تبحثين عن وجبة غداء دسمة أو عشاءٍ شهي، فإن المعكرونة بالبشاميل دائمًا ما تكون الخيار المثالي. إليكِ تفاصيل تحضير هذا الطبق الذي سيضفي الدفء والسعادة لعائلتك.

المكونات الضرورية لتحضير المعكرونة بالبشاميل

قبل البدء في التحضير، تأكدي من توفر المكونات التالية للحصول على طبق مثالي:

نصف كيلوغرام من المعكرونة (الشكل حسب الرغبة)

500 غرام من اللحم المفروم (يمكن استخدام الدجاج أو اللحم البقري)

حبة بصل كبيرة مفرومة

فصين من الثوم المفروم

3 ملاعق كبيرة من الزبدة

3 ملاعق كبيرة من الدقيق

4 أكواب من الحليب

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

كوب من الجبنة الموزاريلا أو الشيدر المبشورة

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

خطوات التحضير

اتبعي الخطوات التالية لتحصلي على طبق مثالي من المعكرونة بالبشاميل:

1. تجهيز المعكرونة

قومي بسلق المعكرونة في ماء مغلي مملح حتى تصل إلى درجة النضج المطلوبة، ثم صفيها واتركيها تنتظر حتى تكملي باقي المكونات.

2. تحضير اللحم المفروم

في مقلاة كبيرة، سخني ملعقة الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل قليلاً. اضيفي الثوم المفروم واستمري في التقليب حتى تتصاعد رائحة الثوم. بعد ذلك، أضيفي اللحم المفروم وحرِّكيه حتى ينضج وتختفي أي سوائل.

3. إعداد صلصة البشاميل

في قدر متوسط الحجم، قومي بإذابة الزبدة وأضيفي الدقيق. حرّكي المزيج باستمرار حتى يصبح لونه ذهبياً. تدريجيًا، أضيفي الحليب مع الخفق المستمر لتجنب تكون أي كتل. أضيفي الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب، وحرّكي الخليط حتى يتكاثف.

4. تجميع الطبق

في صينية خبز، ضعي نصف كمية المعكرونة في الأسفل ثم غطيها بطبقة من اللحم المفروم. اسكبي نصف كمية صلصة البشاميل فوق اللحم ووزعيها بالتساوي. أضيفي ما تبقى من المعكرونة فوق ذلك، ومن ثم طبقة إضافية من صلصة البشاميل.

5. الخبز والتقديم

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. رشي الجبنة المبشورة فوق الصينية وضعيها في الفرن لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تصبح الجبنة ذهبية اللون ومقرمشة. أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلاً قبل التقديم.

استمتعي بتقديم هذا الطبق الشهي لعائلتك، واستمعي إلى مدحهم وإعجابهم بمهارتك في إعداد هذه الوصفة الرائعة!