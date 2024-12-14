انت الأن تتابع خبر أسرع طريقة لعمل الباستا في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل .. الطعم روعة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الرغبة من جانب ربات البيوت الجديدات في مجال الطبخ حول تعلم الطرق التي يتم من خلالها تحضير بعض أصناف الطعام المفضلة لديهن والتي من بينها الباستا والتي تعد واحدة من ألذ الأكلات البسيطة في تحضيرها والتي لا تحتاج للكثير من المكونات من أجل إعدادها وهو الأمر الذي سيتم الكشف عنه من خلال ما يلي من فقرات في المقال والتي ستوضح الطريقة الخاصة بها كما يلي .

مكونات عمل الباستا في المنزل

300 جرام دقيق.

3 حبات بيض.

ملح

طريقة التحضير