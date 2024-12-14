انت الأن تتابع خبر أسرع طريقة لعمل الباستا في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل .. الطعم روعة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الرغبة من جانب ربات البيوت الجديدات في مجال الطبخ حول تعلم الطرق التي يتم من خلالها تحضير بعض أصناف الطعام المفضلة لديهن والتي من بينها الباستا والتي تعد واحدة من ألذ الأكلات البسيطة في تحضيرها والتي لا تحتاج للكثير من المكونات من أجل إعدادها وهو الأمر الذي سيتم الكشف عنه من خلال ما يلي من فقرات في المقال والتي ستوضح الطريقة الخاصة بها كما يلي .
مكونات عمل الباستا في المنزل
- 300 جرام دقيق.
- 3 حبات بيض.
- ملح
طريقة التحضير
- الخطوة الأولى هي القيام بوضع الدقيق على منضدة التحضير ومن ثم يتم عمل حفرة في منتصف الدقيق والتي نضع بها البيض والملح
- يجب أن نخلط المكونات بشكل جيد للحصول على العجينة المناسبة والتي تشكل على هيئة عجينة الباستا
- من الممكن أن نضيف قطرات من المياه أو زيت الزيتون في حال تبقي بعض من الدقيق جاف
- يتم تشكيل العجينة على هيئة كرة كبيرة الحجم ثم نقوم بتغطيتها بورق بلاستيكي
- ثم يتم ترك العجينة ترتاح لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة في درجة حرارة الغرفة
- ثم نستمر في العجن كل خمس دقائق من أجل الحصول على العجينة المطلوبة
- نترك العجينة ترتاح مرة أخرى في درجة حررة الغرفة لكن هذه المرة لمدة نصف ساعة
- من خلال استعمال صانع الباستا المنزلية يتم تشكيل العجينة حسب الرغبة .