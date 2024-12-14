انت الأن تتابع خبر بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتعادل مع فولهام 2-2 في الدوري الإنجليزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعادل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ، أمام فولهام بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024-25.

ليفربول ضد فولهام

جاءت أهداف المباراة عن طريق أندرياس بيريرا، ورودريجو مونيز في الدقيقتين 11، و76 على التوالي لصالح فولهام، بينما جاء هدفا فريق ليفربول عن طريق كودى جاكبو، وديوجو جوتا في الدقيقتين 47، و86.

بهذه النتيجة واصل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 31 هدفًا وتلقي 13.

بينما تواجد فولهام في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مثلها والخسارة في 4 وتسجيل 24، وتلقي 22.

وشهدت المباراة خسارة جهود أندي روبرتسون في الدقيقة 17 من عمر اللقاء بعد تلقيه طردًا مباشرًا ليكمل الريدز اللقاء ناقص عدديًا.

واحتفى نادي ليفربول بوصول محمد صلاح الى الأسيست رقم 100 عبر حسابه على منصة إكس بعد صناعته لهدف الريدز الأولى في مرمى فولهام.

وسقط ليفربول محليًا مجددًا بعد التعادل مع نيوكاسل يونايتد 3-3 في آخر ظهور بالدوري الإنجليزي.

ليفربول يتصدر​ ترتيب الدوري الإنجليزي

وخاض صلاح 15 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، أحزر خلالها 13 هدفًا و 9 تمريرات حاسمة، ويتصدر ترتيب الهدافين متساويًا مع النجم النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وعلى مستوي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، لعب محمد صلاح 6 مباريات أحرز خلالها هدفان و4 أسيست ما يعني وصوله إلى 6 مساهمات تهديفية، كما وصل إلى 50 هدفا فى تاريخ مشاركاته ببطولة "ذات الأذنين"

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، بواقع 6 انتصارات دون فقدانه أي نقاط.

وقلص محمد صلاح الفارق مع رابع الهدافين التاريخيين في نادي ليفربول بيلي ليدل بعد تسجيله هدفا في جيرونا، ليصل إجمالي ما أحرزه مع الريدز 227 هدفًا بفارق هدف وحيد عن النجم الإنجليزي السابق وعلى بعد هدفين للانفراد بالمركز الرابع.

وجاء تشكيل ليفربول ضد فولهام كالتالي: