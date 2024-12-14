انت الأن تتابع خبر تحديث تردد قناة "توم وجيري" 2024 على نايل سات وعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت قناة توم وجيري الرائدة في مجال الترفيه التعليمي للأطفال عن تحديث ترددها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لضمان تجربة

مشاهدة مثالية وجودة بث عالية.

وتعتبر القناة من أبرز وجهات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم مزيجًا مميزًا من الأفلام الكرتونية الكلاسيكية والحديثة، إلى جانب البرامج التعليمية التي تعزز القدرات الفكرية والمهارية للأطفال.

تردد قناة توم وجيري الجديد على الأقمار الصناعية

- تردد القناة على نايل سات:

- التردد: 12349

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- معامل التصحيح: 6/5

- تردد القناة على عرب سات:

- التردد: 11315

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- معامل التصحيح: 5/6

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري

لإضافة القناة إلى جهاز الاستقبال بسهولة، اتبع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى قائمة إعدادات جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم.

2. اختيار "التركيب" أو "التثبيت".

3. تحديد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

4. إدخال التردد الجديد ومعلومات الاستقبال.

5. الضغط على "بحث" أو "مسح".

6. حفظ القناة الجديدة ضمن القائمة.

محتوى قناة توم وجيري