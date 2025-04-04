تعرف على موعد مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 02:25 مساءً - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى منافسات كأس الرابطة المحترفة بعدما انتهت مهمة الذهاب ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقي فى بطولة الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك خارج أرضه أمام ستيلينبوش دون أهداف، اليوم الأربعاء، فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مباراته القادمة ضد فريق مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.

وكان الزمالك خاض مباراتين في بطولة كأس الرابطة ضمن مواجهات دور المجموعات، تعادل أمام الجونة 1-1، وخسر من بتروجت 2-1.بينما خسر مودرن سبورت من بتروجت بنتيجة 1-0، ثم فاز على سموحة بنتيجة 2-0.

ويأتي الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم معه أندية سموحة والجونة ومودرن سبورت وبتروجيت من بطولة كأس الرابطة المصرية، حيث يحتل المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

مباراة الزمالك ومودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.