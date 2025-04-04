وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 02:24 مساءً - في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمركز الصف، وذلك اليوم الجمعة بحضور الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، والسيد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة.

وأزاح وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة والحاضرين الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد مقدمًا التهنئة للمواطنين بافتتاحه و الذي يأتي ضمن فعاليات احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.

واستمع وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة والحاضرين إلى خطبة الجمعة التى ألقاها الشيخ محمد عبدالعال الدومي وتحدث فيها عن حق اليتيم .

وأعرب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن سعادته بافتتاح المسجد، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور العبادة وحرصها على توفير بيئة إيمانية مناسبة تليق بالمواطنين .

وأضاف النجار أن محافظة الجيزة لا تدّخر جهدًا في دعم المشروعات التنموية والخدمية، التي تعود بالنفع على المواطنين، موضحًا أن احتفالات العيد القومي هذا العام تتضمن مجموعة من الفعاليات التي تبرز الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة، بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

حضر الفعاليات السادة محمد نور الدين السكرتير العام والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير المساعد وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحياء والمراكز ومدير المديريات .