انت الأن تتابع خبر نصف نهائي الإنتركونتيننتال.. الأهلي يتعادل سلبياً مع باتشوكا في الشوط الأول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي المصري و باتشوكا المكسيكي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة المقامة حاليًا على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

نتيجة الشوط الأول الأهلي و باتشوكا

بدأ الأهلي الشوط الأول ضاغطًا على مرمى باتشوكا، حيث تمكن طاهر محمد طاهر من تهديد مرمى الفريق المكسيكي في الدقائق الأولى. وفي الدقيقة 15، أتيحت فرصة أخرى للأهلي بعد رأسية خطيرة من وسام أبو علي بعد عرضية متقنة من حسين الشحات، ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وتوالت الفرص من كلا الفريقين، خلال دقائق المباراة، إلا أن النتيجة بقيت على حالها مع نهاية الشوط الأول دون تسجيل أي أهداف.

تشكيل الأهلي في المباراة

• حراسة المرمى: محمد الشناوي.

• خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد.

• خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق، حسين الشحات.

• خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي.