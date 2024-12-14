نجاح أول عملية جراحية روبوتية في الهند لإزالة ورم كلوي نادر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أحدثت ثورة في عالم الجراحة، حيث نجح فريق طبي هندي في إجراء أول عملية جراحية روبوتية ناجحة لإزالة ورم كلوي نادر ومعقد من مريض يبلغ من العمر 60 عاماً.

تفاصيل العملية:

الحالة النادرة: كان المريض يعاني من حالة نادرة تسمى تضخم الكلية المتقاطع، حيث كانت كليتاه في وضع غير طبيعي.

الورم المعقد: بالإضافة إلى ذلك، كان يعاني من ورم كبير في إحدى كليتيه.

الجراحة الروبوتية: تم استخدام نظام الجراحة الروبوتية دافنشي المتقدم لإجراء العملية، والذي يوفر دقة عالية وتوغلًا أقل.

الحفاظ على الكلية السليمة: نجح الفريق الطبي في إزالة الورم مع الحفاظ على الكلية السليمة والحالب المتبقي.

التعافي السريع: تمكن المريض من مغادرة المستشفى بعد أيام قليلة من الجراحة وتعافى بشكل كامل.

أهمية هذه العملية:

تقدم في الجراحة: تمثل هذه العملية إنجازًا كبيرًا في مجال الجراحة الروبوتية وعلاج الأورام الكلوية المعقدة.

الحفاظ على حياة المريض: تم إنقاذ حياة المريض من خلال هذه الجراحة الدقيقة.

تجنب المضاعفات: قللت الجراحة الروبوتية من فقدان الدم والمضاعفات الأخرى المرتبطة بالجراحة التقليدية.

مستقبل الجراحة: تفتح هذه العملية الباب أمام استخدام أحدث التقنيات الجراحية في علاج الأمراض المعقدة.

فوائد الجراحة الروبوتية:

دقة عالية: توفر الجراحة الروبوتية دقة عالية في إجراء العمليات الجراحية المعقدة.

توغل أقل: تقلل الجراحة الروبوتية من حجم الشق الجراحي، مما يؤدي إلى شفاء أسرع وتقليل الألم.

فقدان دم أقل: تقلل الجراحة الروبوتية من فقدان الدم مقارنة بالجراحة التقليدية.

تحكم أكبر للجراح: يمنح نظام دافنشي الجراح تحكمًا أكبر في أدوات الجراحة.

رسالة أمل للمرضى:

تعتبر هذه العملية بمثابة رسالة أمل للمرضى الذين يعانون من أورام كلوية معقدة، حيث توفر لهم خيارات علاجية جديدة وآمنة وفعالة.