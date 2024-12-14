انت الأن تتابع خبر مجموعة الأهلي.. أورلاندو يتعادل مع استاد ابيدجان في دوري أبطال إفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق كلمته على مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

واحتضن ملعب استاد فيليكس هوفويت بواني في كوت ديفوار، مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل مازيمبي مع يانج أفريكانز

ويتواجد أورلاندو واستاد ابيدجان في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره حامل اللقب الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري.

افتتح أورلاندو بايرتس التهديف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق إيفيدنس ماكجوبا، ثم تعادل استاد أبيدجان في الدقيقة 53 عن طريق عثمان ميتي.

الجدير بالذكر، أن مباراة الجولة الثالثة للأهلي والتي ستلعب أمام شباب بلوزداد قد تأجلت بسبب مشاركة المارد الأحمر في كأس إنتركونتيننتال.

بتلك النتيجة يحتل فريق أورلاندو بايرتس صدارة المجموعة مؤقتًا برصيد 5 نقاط ويأتي الأهلي ثانيا بأربع نقاط.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة واحدة بعد أن خسر في مباراتي الجولة الأولى والثانية.