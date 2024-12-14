انت الأن تتابع خبر هتقومي تجهيزها من حلاوتها.. طريقة تحضير وإعداد الذرة المقرمشة في المنزل في أقل من 30 دقيقه أروع مسليات تقدميها لأطفالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الذرة المقرمشة هي من أفضل أنواع المسليات التي يمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضيرها في المنزل ونجد أن هناك إقبال كبير على تناولها نظراً لما لها من مذاق مميز للغاية، ونجد أن معظم الأطفال قد يقوموا بشراء المسليات الغير مفيدة شأن الكاندي وغيرها وهذا يؤثر على صحة أسنانهم لذلك يمكن أن نقوم بتجهيز الذرة المقرمشة بديلاً عن تلك تابعونا لطريقة تحضير الذرة المقرمشة.

مكونات الذرة المقرمشة

سوف نتعرف معا في هذه الفقرة على المكونات الكاملة لإعداد الذرة المقرمشة وقد جاءت على النحو الآتي:

مقدار ½ كيلو من الذرة الصفراء.

مقدار كوب من الدقيق الأبيض.

مقدار كوب من الدقيق الأصفر.

عدد مقدار ملعقة كبيرة من البابريكا.

عدد ملعقة صغيرة من الملح.

عدد ملعقة صغيرة من البهارات.

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

عدد ملعقة كبيرة من الكركم.

عدد ملعقة صغيرة من الشطة (اختياري).

طريقة تحضير الذرة المقرمشة

إليكم الخطوات المختصرة لتجهيز الذرة المقرمشة خلال فترة زمنية قصيرة كالتالي: