انت الأن تتابع خبر هتقومي تجهيزها من حلاوتها.. طريقة تحضير وإعداد الذرة المقرمشة في المنزل في أقل من 30 دقيقه أروع مسليات تقدميها لأطفالك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر الذرة المقرمشة هي من أفضل أنواع المسليات التي يمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضيرها في المنزل ونجد أن هناك إقبال كبير على تناولها نظراً لما لها من مذاق مميز للغاية، ونجد أن معظم الأطفال قد يقوموا بشراء المسليات الغير مفيدة شأن الكاندي وغيرها وهذا يؤثر على صحة أسنانهم لذلك يمكن أن نقوم بتجهيز الذرة المقرمشة بديلاً عن تلك تابعونا لطريقة تحضير الذرة المقرمشة.
مكونات الذرة المقرمشة
سوف نتعرف معا في هذه الفقرة على المكونات الكاملة لإعداد الذرة المقرمشة وقد جاءت على النحو الآتي:
- مقدار ½ كيلو من الذرة الصفراء.
- مقدار كوب من الدقيق الأبيض.
- مقدار كوب من الدقيق الأصفر.
- عدد مقدار ملعقة كبيرة من البابريكا.
- عدد ملعقة صغيرة من الملح.
- عدد ملعقة صغيرة من البهارات.
- عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.
- عدد ملعقة كبيرة من الكركم.
- عدد ملعقة صغيرة من الشطة (اختياري).
طريقة تحضير الذرة المقرمشة
إليكم الخطوات المختصرة لتجهيز الذرة المقرمشة خلال فترة زمنية قصيرة كالتالي:
- أولا يتم احضار الذرة الصفراء وتوضع في وعاء ويتم غسلها جيدا تحت الماء للتخلص من أى أتربة يمكن أن تكون موجودة فيها وبعدها تنقع في الماء لمدة يوم كامل.
- ثانيا يتم العمل على تصفية الذرة من الماء وتوضع جانبا، وبعد ذلك يتم إحضار وعاء يوضع فيه كمية من الماء ويرفع على النار وعندما يصل إلى مرحلة الغليان يتم وضع الذرة الصفراء.
- ثالثا تترك الذرة في الماء المغلي حتى تنضج ثلاث أرباع تسوية كذلك يتم رفعها من على النار وتصفى سريعا من الماء.
- رابعا يتم إحضار وعاء يوضع فيه الدقيق الأبيض بالإضافة إلى الشطة والملح والكركم والنشا والبابريكا والدقيق الاصفر وتقلب المكونات معا.
- خامسا يتم إضافة الذرة إلى هذا المزيج مع مراعاة أن يتم تقليبه جيدا حتى يتم تغليف حبات الذرة بعد ذلك يتم نخل الذرة للتخلص من المزيج الزائد عنه.
- أخيرا يتم إحضار طاسة توضع فيها كمية من الزيت وبعد أن يسخن الزيت يتم وضع الذرة الصفراء فيه حتى يتم قليه، مع مراعاة أن يتم غلق الطاسة خلال القلي، وبعدها يتم توزيع الذرة المقرمشة في أطباق التقديم ويضاف إليها نكهات مختلفة شأن البابريكا والباربكيو وتقدم بالهناء والشفاء.