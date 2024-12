انت الأن تتابع خبر ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح أمام فولهام: الأبطال يظهرون في أيام مثل هذه والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رغم سقوط ليفربول في فخ التعادل أمام فولهام، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 16 من بطوة الدوري الإنجليزي، إلا أن محمد صلاح استمر في مساهماته التهديفية.

النجم المصري صنع هدف ليفربول الأول في التعادل 2-2 للدولي الهولندي كودي جاكبو، ولكن ذلك لم يكن كافيًا من أجل حصد النقاط الثلاث.

طالع أيضًا.. فيديو | ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول وفولهام بـ الدوري الإنجليزي؟

ذلك التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 36 نقطة في الصدارة مع مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

جماهير ليفربول تفاعلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أداء النجم المصري، واستمرت في الإشادة بهداف الفريق.

ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح أمام فولهام

يستحق الكرة الذهبية

إحصائيات غير طبيعية هذا الموسم للملك المصري

الأبطال يظهرون في أيام مثل هذه

أفضل لاعب في العالم

أعتقد أنه قد حان الوقت ليحصل هذا اللاعب على الكرة الذهبية

لن تعرف قيمة ما لديك حتى تفقده

إنه أحد العظماء

لقد فعل مو الكثير مع ليفربول

???? Mo has done so much with Liverpool.