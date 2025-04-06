36 ميدالية فـي انتظار لاعبي ولاعبات ألعاب القوى

يعقد اليوم الاجتماع الفني لمسابقة ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة، وتقام منافسات ألعاب القوى على شاطئ الحيل بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية التي قررت المشاركة في هذه المسابقة، والتي يتوقع لها أن تشهد مشاركة كبيرة في جميع المسابقات المقررة والبالغ عددها 6 مسابقات للرجال والنساء، وسوف تشهد مسابقة ألعاب القوى توزيع عدد 36 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية. وسوف يتم خلال الاجتماع الفني مناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بالبطولة وحث إداريي البعثات على اتباع الإرشادات الفنية المقررة في هذه البطولة، بالإضافة إلى توزيع اللاعبين وأرقامهم والعديد من الجوانب المتعلقة بالمسابقة، حيث تنطلق منافسات القوى غدًا وتستمر لمدة عشرة أيام. وتقام في منافسات اليوم الأول مسابقات نهائي الوثب العالي رجال ونهائي 60 متر رجال ونساء ونهائي الوثب الطويل رجال، وفي اليوم الثاني تقام منافسات الوثب الطويل للنساء ومسابقة ميل واحد في نهائي النساء والرجال والوثب الثلاثي للرجال، أما في اليوم الثالث فتقام منافسات الوثب الثلاثي نساء والوثب العالي نساء ونهائي مسابقات التتابع 4×60 متر للرجال والنساء. واستقرت أمس جميع المنتخبات الخليجية المشاركة في مسابقة ألعاب القوى بمقر إقامتها بفندق جي دبليو ماريوت وهو المقر المخصص للاعبي ألعاب القوى وكذلك عدد من المنتخبات والبعثات الإدارية. وخاض اللاعبون بعض الحصص التدريبية المقررة في البرنامج التدريبي. وكان منتخبنا الوطني قد أكمل جاهزيته لخوض غمار منافسات هذه البطولة عبر مجموعة من أبرز اللاعبين واللاعبات في منافسات ألعاب القوى بهدف الحصول على أكبر عدد من الميداليات، وحول ذلك قال جمعة الجابري إداري بعثة منتخبنا الوطني لألعاب القوى بأن المنتخب أصبح جاهزًا وبشكل كامل لخوض غمار منافسات الدورة وهدفنا هو جمع أكبر قدر من الميداليات، وتم الدفع بأفضل العناصر من لاعبي ألعاب القوى العمانية في مسابقات السرعة والوثب في فئتي الرجال والنساء، وتضم بعثة المنتخب 31 فردًا بين لاعب وإداري وجهاز فني. ومن أبرز الأسماء التي ستمثل المنتخب في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية العدائين ملهم البلوشي وراشد العاصمي ومزون العلوية العائدة من جديد وعزة الحبسية.