سلطنة عمان تستضيف اجتماعات الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد

تستضيف سلطنة عمان خلال الثلاثة أيام القادمة اجتماعات الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد بمشاركة أكثر من ثلاثين عضوا من ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث سيعقد الاتحاد ثلاثة اجتماعات ويضم الاجتماع الأول والذي سيقام صباح اليوم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء اللجان ليكون اجتماعا تحضيريا للاجتماع الثاني الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، وخصص لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، فيما سيشهد يوم الأربعاء الاجتماع الثالث وخصص لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وسيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات التي تخدم رياضة التقاط الأوتاد وتطويرها بمختلف دول العالم، وستقام الاجتماعات برئاسة محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، يذكر أن سلطنة عمان تستضيف مقر الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد منذ اشهاره عام ٢٠١٣ .



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