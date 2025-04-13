فريق السور يتوج ببطولة الشموخ الثانية بالخابورة

متابعة ـ يحيى المعمري:

حقق فريق السور التابع لنادي السويق كأس بطولة الشموخ الثانية بولاية الخابورة بعد تغلبه على فريق مخيليف التابع لنادي صحم بهدف دون رد في المباراة الختامية التي أقيمت على ملعب فريق الشموخ تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زاهر الحوسني و بحضور صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد و صاحب السمو السيد فيصل بن محمد آل سعيد.

وسط أجواء رائعة و احتفالية قدمتها اللجنة المنظمة بحضور جماهيري ساند الفريقين من ولايتي السويق و صحم.. بداية المباراة شهدت بعض التحفظ من لاعبي الفريقين مع ضياع الفرص لينتهي الشوط الأول بدون أهداف، وفي الشوط الثاني تدخل مدرب فريق السور سعيد اليحيائي بإجراء عدة تغيرات لزيادة الجانب الهجومي مما أسفر عن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب المتميز محمد سعيد البكاري حاول بعدها مدرب مخيليف مسعود الفزاري العودة للمباراة بإجراء بعض التغييرات لكن فريق السور أحكم السور جيدا وحافظ على الشباك نظيفة حتى النهاية.. أدار المباراة الحكم مروان الشبلي و ساعده للخطوط محمد الجابري و خالد المعمري و عمر الشرقي حكما رابع و أحمد السعيدي منسقا للمباراة.

وبعد نهاية المباراة قام راعي المناسبة الشيخ عبدالله بن زاهر الحوسني و يرافقه صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد و صاحب السمو فيصل بن محمد آل سعيد و نجف بن حمد العجمي الرئيس الفخري لفريق الشموخ بتوزيع الجوائز و الهدايا التذكارية، حيث سلم لاعبي فريق السور كأس البطولة وجوائز المركز الأول ولاعبي فريق مخيليف درع الوصيف وجوائز المركز الثاني، وتم تكريم الطاقم التحكيمي للمباراة و بعض اللجان والمؤسسات المشاركة، ونال التكريم المجيدون في البطولة وهم : اللاعب نوح القطيطي هداف البطولة من فريق الخويرات و محمود الهنداسي من فريق النجوم الفائز بجائزة أفضل لاعب و علي القطيطي من فريق الشباب الفائز بجائزة أفضل حارس و مكتوم الصقري من فريق السور الذي حصل على جائزة أفضل إداري.