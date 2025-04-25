نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفوز بلقب الدوري الإنجليزي كان سهلًا؟.. رد واضح من سلوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، القول بأن تتويج فريقه الوشيك بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم كان سهلًا، حيث قال يوم الجمعة إن الفوز بمباريات المسابقة أصبح أصعب من أي وقت مضى.

ويقترب سلوت من أن يصبح المدير الفني الثاني عشر فقط، وأول مدرب هولندي، يتوج بأكبر لقب في كرة القدم الإنجليزية، حيث يحتاج ليفربول إلى نقطة واحدة فقط خلال لقائه ضد ضيفه توتنهام هوتسبير، بعد غد الأحد، لحسم لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، معادلًا الرقم القياسي، الذي يحمله حاليا غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

ويحلق ليفربول في صدارة جدول ترتيب المسابقة العريقة، بفارق 12 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، قبل خوض مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، فيما يتقدم بفارق 18 نقطة على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، الذي توج باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، غير أنه ابتعد مبكرا عن صراع المقدمة بسبب معاناة لاعبيه من الإصابات والإرهاق الذهني.

وعندما سُئل في مؤتمره الصحفي قبل المباراة عما إذا كان من الإنصاف القول إن الدوري الإنجليزي الممتاز لم يكن الأقوى هذا الموسم، أشار سلوت إلى المنافسة الشرسة على المراكز الخمسة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يبتعد مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط فقط أمام أستون فيلا، صاحب المركز السابع.

وقال سلوت: "أعتقد أن إنهاء الموسم بين الأربعة أو الخمسة الأوائل في ترتيب البطولة لم يكن بهذه الإثارة من قبل. في الموسم الماضي، كان من الواضح تماما أي الأندية التي ستحتل المراكز الثلاثة أو الأربعة الأولى.

أوضح المدرب الهولندي "لم يكن إنهاء الموسم بين الأربعة أو الخمسة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز بهذه الصعوبة من قبل".

وتابع "في رأيي، إنه دوري صعب للغاية، لأن هذا ما مررت به هنا. لم تكن هناك مباراة سهلة قط. لطالما كان الفوز في أي مباراة كرة قدم أمرا صعبا للغاية، ولكن ربما يخبرك هذا شيئًا عنا".

وحقق ليفربول 24 فوزا من إجمالي 33 مباراة خاضها حتى الآن، ليفرض هيمنته تحت قيادة سلوت أكثر مما كان عليه الحال في عهد سلفه المدرب الألماني يورغن كلوب، ولكن لم يتجاوز هامش الفوز فارق الهدفين سوى في خمس مناسبات فقط.

أوضح سلوت: "رغم أننا لسنا الفريق الوحيد في هذا الدوري الذي يجد صعوبة في الفوز بمباراة بفارق 3 أو 4 أهداف، فإن ذلك كان أسهل قبل عامين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام".

وكشف المدرب الهولندي "إما أن الفرق لم تعد بنفس القوة - ليفربول، مانشستر سيتي، أرسنال - أو أننا ما زلنا في قمة مستوانا، والفرق الأخرى لديها القدرة على الإنفاق بنفس القدر، أو في بعض الحالات أكثر من أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول".

ووصف سلوت فرصة حسم الدوري أمام جماهير ليفربول بأنها "مسؤولية كبيرة"، مشيرا إلى أنه في عام 2020، عندما حصد ليفربول لقب الدوري الـ19 في تاريخه منهيًا 30 عاما من الانتظار، فقد حسمه بعد خسارة مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، آنذاك ولم يتمكن جماهير الفريق من حضور المباريات الأخيرة في الموسم بملعب (أنفيلد) بسبب جائحة كورونا.

أكد مدرب ليفربول: "ندرك أن آخر مرة فاز فيها هذا النادي بالدوري كانت في زمن كوفيد. لذا يتطلع الجميع لمباراة الأحد. لكننا نعلم أن هناك عملًا لا يزال يتعين علينا القيام به وهو الحصول على نقطة واحدة فقط".