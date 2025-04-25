نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم نهائي كأس الملك يبكي بسبب قناة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ندد ريكاردو دي بورغوس بينغويتسيا حكم نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الجمعة، باكيًا بالضغوط التي يواجهها من تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم وعواقبها على عائلاته.

ويواجه ريال غريمه برشلونة، السبت، في نهائي الكأس في إشبيلية، وقد بثت قناة النادي الملكي التلفزيونية، هذا الأسبوع، فيديو يهاجم الحكم، وهو ما فعلته سابقًا مع عدد من الحكام هذا الموسم.

كما نشر «لوس بلانكوس» رسالة مفتوحة في فبراير (شباط) زعم فيها أن التحكيم الإسباني «مُزوّر» و«فاقد للمصداقية».

قال الحكم دي بورغوس بينغويتسيا (39 عامًا)، في مؤتمر صحافي عقده عشية المواجهة النارية المنتظرة: «عندما يذهب طفلك إلى المدرسة ويجد أطفالًا يقولون له إن والده (لص) ويعود إلى المنزل وهو يبكي، فهذا أمر مريع».

وأضاف بعدما خانته مشاعره: «ما أفعله هو تثقيف ابني، ليقول إن والده صادق، بل صادق قبل كل شيء، وأنه قد يخطئ، كأي رياضي».

وتابع وهو يسمح دموعه: «هذا أمر مريع... لكن يوم مغادرتي (وظيفتي)، أريد أن يفخر نجلي بوالده، وبمهنته التحكيمية، فقد غرست فينا قيمًا كثيرة».