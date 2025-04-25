نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر و"الأزرق" في آسيا.. أفراح "عكّرها" الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سيكون يوكوهاما مارينوس الياباني ثالث فريق يرتدي اللون الأزرق يواجهه النصر السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما خاض 6 مباريات سابقة أمام "الزُرق" خسر واحدة كانت أمام غريمه التقليدي الهلال في نصف نهائي نسخة 2021.

وسيواجه النصر يوكوهاما مارينوس الياباني في ربع نهائي النسخة الحالية يوم السبت، إذ سبق للأصفر أن التقى ناديين يرتديان الأزرق وهما استقلال طهران وغريمه التقليدي الهلال.

مواجهة النصر الأولى أمام الأزرق الإيراني جاءت في نسخة 2011، حينها انتصر 2-1 في الرياض، وفي الإياب خسر بذات النتيجة لكنه احتفل بنهاية المباراة بعدما تأهل إلى الدور اللاحق مستفيدًا من فارق الأهداف.

وبعد 10 أعوام اصطدم النصر بغريمه التقليدي الهلال في نصف نهائي تلك النسخة بمباراة التي لم تفارق ذاكرة متابعي كرة القدم السعودية حتى الآن.

أنهى النصر الشوط الأول من ذلك اللقاء خاسرًا بهدف موسى ماريغا وبلاعب ناقص عقب طرد علي لاجامي، وفي بداية الشوط الثاني عادل تاليسكا النتيجة لكن سالم الدوسري منح الهلال الفوز وبطاقة التأهل لمواجهة بوهانغ الكوري الجنوبي قبل أن يفوز "الأزرق" بالكأس.

وفي النسخة الحالية فاز النصر على استقلال طهران بهدف دون رد في دور المجموعات، وفي ثمن النهائي تعادل معه ذهابًا قبل أن يكتسحه بثلاثة أهداف دون رد في طريقه لمواجهة الفريق الياباني.