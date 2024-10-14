انت الأن تتابع خبر ضع عمرنا واحنا بنرميه..!! الاستخدامات والفوائد لتفل القهوة هتحل مشاكل كثيرة للشعر والبشرة.. مش هتتخيلي النتيجة..!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفل القهوة هو كنز لا يقدر بثمن وكثير منا يعتاد على رميه بعد إعداد القهوة دون معرفة الفوائد العديدة التي يمكن الاستفادة منها، هذا المكون البسيط يمكن أن يكون له استخدامات رهيبة في حياتك اليومية سواء في المنزل أو للعناية الشخصية.

استخدامات تفل القهوة

يستخدم تفل القهوة في أشياء متعددة وغير متوقعة، منها:

من أبرز استخدامات تفل القهوة هو كسماد طبيعي للنباتات بفضل غناه بالمعادن مثل النيتروجين والبوتاسيوم يساعد تفل القهوة في تحسين جودة التربة وتعزيز نمو النباتات.

يكفي إضافة القليل منه إلى التربة لتوفير العناصر الغذائية الضرورية لنباتاتك.

يمكن استخدامه كطارد طبيعي للحشرات إذ تكره بعض الحشرات مثل النمل والقواقع رائحته مما يجعله بديل طبيعي للمواد الكيميائية الضارة.

فائدة تفل القهوة للشعر والبشرة

في مجال العناية الشخصية يمكن استخدام تفل القهوة كمقشر طبيعي للبشرة وذلك حيث: