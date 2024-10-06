انت الأن تتابع خبر «ما تروحيش كوافيرات تاني»..!! طريقة لصبغ الشعر باللون الزيتوني الجذاب بدون مواد كيميائية في المنزل وتغطيه الشيب.. رجعي شبابك من تاني..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر باللون الزتوني يعد خيارا رائعا لمن ترغب في تغيير لون شعرها بشكل طبيعي، يتطلب هذا اللون مزيجا من الألوان الطبيعية، ويمكن الحصول عليه باستخدام مكونات منزلية بسيطة.

المكونات المطلوبة

الحناء: تعطي لونا دافئا وأساسا جيدا.

الكركم: يمنح لونا ذهبيا يضيف لمسة دافئة.

شاي أو قهوة: لتعزيز اللون وإضفاء عمق.

عصير الليمون: لتثبيت اللون.

زيت جوز الهند: لترطيب الشعر قبل الصبغ.

خطوات التحضير

امزج 100 غرام من الحناء مع 2-3 ملاعق من الكركم في وعاء.

أضف كمية كافية من الماء الساخن حتى تحصل على قوام كريمي.

قم بتحضير كوب من الشاي أو القهوة القوية (بدون سكر) وأضفها إلى خليط الحناء والكركم، يساعد هذا في تعزيز اللون الزتوني.

اعصر ليمونة واحدة وأضف العصير إلى الخليط، يعمل الليمون على تثبيت اللون.

قبل تطبيق الخليط على الشعر، ضع زيت جوز الهند على أطراف الشعر لحمايتها من الجفاف.

ارتد قفازات وابدأ في توزيع الخليط على الشعر بشكل متساو، بدءا من الجذور وصولا إلى الأطراف.

دلك الشعر جيدا للتأكد من أن جميع الخصلات مشبعة بالخليط.

قم بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة واترك الخليط لمدة 2-4 ساعات حسب درجة اللون المرغوبة.

اشطف الشعر جيدا بالماء الفاتر، وتجنب استخدام الشامبو في اليوم الأول للسماح للون بالاستقرار.

يفضل إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الشعر أو الجلد قبل استخدام أي مكونات جديدة.

يمكن تكرار العملية كل 4-6 أسابيع للحفاظ على اللون.

استخدم مرطبات طبيعية للشعر للحفاظ على لمعانه وصحته.