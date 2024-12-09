انت الان تتابع خبر طريقة كيك البراونيز الأصلية بمكونات في كل بيت أحلي من الجاهز والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - كيك البراونيز من الطرق المنتشرة في الآونة الأخيرة لإعداد الكيكه والتى تعتمد على حبيبات الشوكولاتة، تتميز كيك البراونيز أن أعدادها سهل وبسيط ولا تستغرق وقت طويل في تحضيرها، ومكوناتها من الناحية المادية ليست مكلفة مقارنة بشراء كيك البراونيز الجاهزة من أي مكان خارجي وفي نفس الوقت تكون بنفس المذاق الخاص بها، تضمن ربة المنزل التي لا تفضل شراء حلويات جاهزة من الخارج والتى تفضل إعدادها في المنزل أن معايير النظافة تكون متوفرة في كافة خطوات أعدادها.
مكونات كيك البراونيز
لربة المنزل التي ترغب في إعداد كيك البراونيز ينبغي عليها أن تقوم بتوفير هذه المكونات بنفس المقادير والتى تتمثل فى الآتى:
- عدد 4 بيضات.
- كوب دقيق.
- كوب زبدة.
- نصف كوب كاكاو خام.
- عدد 3 ملاعق زيت كبيرة.
- ملعقة صغيرة بكينج باودر.
- ملعقة فانيليا صغيرة.
- عدد كوب ونصف سكر.
- 2 كوب شوكولاتة قطع.
- نصف كوب شوكولاتة حبيبات.
طريقة عمل كيك البراونيز
لضمان أن تكون كيك البراونيز ناجحة بمذاق خفيف وهش يراعى اتباع ربة المنزل هذه الخطوات، والتى تتمثل فى الاتى:
- تذاب قطع الشوكولاتة مع الزبدة من خلال حمام بخار حتى تمام ذوبان الاثنين مع بعضهم البعض.
- في وعاء عميق تضاف 4 بيضات مقدار السكر ملعقة القهوة وملعقة الفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي تخلط المكونات مع بعضها البعض.
- خليط الشوكولاتة مع الزبدة المذابة تضاف إلى هذا الخليط مع التقليب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها بشكل تام.
- في وعاء عميق آخر يضاف مقدار الدقيق البكينج باودر الكاكاو الخام وتقلب المكونات باستخدام الملعقة.
- الخليط السائل يضاف إلى المكونات الجافة مع بعضها البعض بالتدريج ويستمر في التقليب إلى أن يصير الخليط سائل ثقيل وخالى من أي تكتلات.
- في صينيه مفرود بها ورق الزبدة يسكب الخليط بالكامل وعلى الوجه تنثر حبيبات الشوكولاته.
- في فرن مسخنة بشكل مسبق على درجة حرارة 175 درجة تدخل الصينية وتظل بها لمدة تتراوح من 30_ 35 دقيقة.
- بعد انقضاء المدة تخرج الكيكة وتترك على جنب حتى تبرد تمامًا ويقدم وإلى جانبها كوب من الشاي بالحليب أو الشاي السادة.