انت الان تتابع خبر طريقة كيك البراونيز الأصلية بمكونات في كل بيت أحلي من الجاهز والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - كيك البراونيز من الطرق المنتشرة في الآونة الأخيرة لإعداد الكيكه والتى تعتمد على حبيبات الشوكولاتة، تتميز كيك البراونيز أن أعدادها سهل وبسيط ولا تستغرق وقت طويل في تحضيرها، ومكوناتها من الناحية المادية ليست مكلفة مقارنة بشراء كيك البراونيز الجاهزة من أي مكان خارجي وفي نفس الوقت تكون بنفس المذاق الخاص بها، تضمن ربة المنزل التي لا تفضل شراء حلويات جاهزة من الخارج والتى تفضل إعدادها في المنزل أن معايير النظافة تكون متوفرة في كافة خطوات أعدادها.

مكونات كيك البراونيز

لربة المنزل التي ترغب في إعداد كيك البراونيز ينبغي عليها أن تقوم بتوفير هذه المكونات بنفس المقادير والتى تتمثل فى الآتى:

عدد 4 بيضات.

كوب دقيق.

كوب زبدة.

نصف كوب كاكاو خام.

عدد 3 ملاعق زيت كبيرة.

ملعقة صغيرة بكينج باودر.

ملعقة فانيليا صغيرة.

عدد كوب ونصف سكر.

2 كوب شوكولاتة قطع.

نصف كوب شوكولاتة حبيبات.

طريقة عمل كيك البراونيز



لضمان أن تكون كيك البراونيز ناجحة بمذاق خفيف وهش يراعى اتباع ربة المنزل هذه الخطوات، والتى تتمثل فى الاتى: