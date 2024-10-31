شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة الكاس الرياضية 2024 على جميع الأقمار الصناعية المختلفة العرب سات والنايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
يقوم عملنا المتبع والمستمر عن تردد قناة الكاس الرياضية 2024 الجديد الناقلة لجميع مباريات الدوري القطري الممتاز 2024-2025، والتي تعتبر واحدة من أفضل القنوات العربية على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.
تردد قناة الكاس الرياضية
ونستعرض لكم من خلال موقعنا الإخباري إقرأء نيوز تردد قناة الكاس الرياضية الجديد 2024 في السطور القليلة القادمة:
تردد قناة الكأس الرياضية على النايل سات
- القمر الصناعي هو: النايل سات
- معدل الاستقطاب على هو: أفقي.
- التردد الخاص بالقناة هو: 11919.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 3/5.
- معدل الترميز هو: 27500.
- الجودة الصورة هو: HD.
تردد قناة الكأس الرياضية على عرب سات
- القمر الصناعي هو: عرب سات
- التردد الخاص بالقناة هو: 10770.
- معدل الاستقطاب على هو: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 3/5.
- معدل الترميز هو: 27500.
- الجودة الصورة هو: HD.
تردد قناة الكأس الرياضية على العرب سات
- القمر الصناعي هو: عرب سات
- التردد الخاص بالقناة هو: 12245.
- معدل الترميز هو: 27500.
- معدل الاستقطاب على هو: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 3/5
- الجودة الصورة هو: HD.
تردد قناة الكأس المفتوحة على سهيل سات
- القمر الصناعي هو: سهيل سات
- التردد الخاص بالقناة هو: 10770
- معدل الاستقطاب على هو: أفقي
- معدل الترميز على هو: 27500
- معامل تصحيح الخطأ على هو: 4/3
- الجودة الصورة هو: HD.
تردد قناة الكأس الأولى
- القمر الصناعي هو: النايل سات
- التردد الخاص بالقناة هو: 11919
- معدل الاستقطاب على هو: H
- معدل الترميز هو: 27500
- معامل تصحيح الخطأ على هو: ¾
- الجودة الصورة هو: HD.
تردد قناة الكأس الأولى
- القمر الصناعي هو: عرب سات
- التردد الخاص بالقناة هو: 12245
- معدل الاستقطاب على هو: V
- معدل الترميز هو: 27500
- معامل تصحيح الخطأ على هو: ¾
- الجودة الصورة هو: HD.
تردد قناة الكأس الثانية
- القمر الصناعي هو: النايل سات
- التردد الخاص بالقناة هو: 11919
- معدل الاستقطاب على هو: H
- معدل الترميز هو: 27500
- معامل تصحيح الخطأ على هو: ¾
- الجودة الصورة هو: HD.
تردد قناة الكأس الثانية
- القمر الصناعي هو: عرب سات
- التردد الخاص بالقناة هو: 12245
- معدل الاستقطاب على هو: V
- معدل الترميز هو: 27500
- معامل تصحيح الخطأ على هو: ¾
- الجودة الصورة هو: HD.