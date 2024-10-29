تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وعرب سات بجودة عالية HD واستمتع بمشاهدة عالم الطبيعة

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أصبح الحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وعرب سات مطلباً أساسياً لدى الجمهور العربي، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة ومتميزة من البرامج التي تتناول الحياة البرية والبحرية، مما يجعل محتواها ممتعاً وملائماً لكافة الأعمار، من خلال تردد القناة، يمكن ضبطها بسهولة على جهاز الاستقبال الشخصي للاستمتاع بهذا المحتوى، فالآن من خلال موقعنا “إقرأ نيوز” سنعرض لكم الترددات الجديدة للقناة وطريقة ضبطها عبر السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

تم تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات مؤخراً، مما دفع العديد للبحث عن التردد الجديد بعد توقف التردد السابق، حيث تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك مرجعاً رائعاً لمحبي البرامج الوثائقية والحياة البرية بفضل محتواها المتنوع والشيق، فيما يلي تفاصيل الترددات الجديدة عبر السطور التالية:

التردد: 12467

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

التردد: 11804

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي بتقديم مجموعة من البرامج المتميزة التي تجذب جمهوراً واسعاً في الوطن العربي، مثل:

سمكة التونة العنيدة

كم تساوي قطع سيارتك

أساليب البقاء وأسرار الحرب

الحياة البرية

هياكل عملاقة

العيش الحر

كارثية

وقائع وأحداث

كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك بكل سهولة عبر أجهزة الاستقبال، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات التالية: