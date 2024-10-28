شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ابو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والعين بكأس العالم للقارات 2024 عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

لمن يريد متابعة مباريات كرة القدم العالمية يجب عليكم تنزيل تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديدة 2024، القناة التي تعرض جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي تنافس عديد القنوات على إذاعة مباريات التصفيات الأسيوية المؤهلة الي نهائيات كأس العالم.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

ونقوم لكم بعرض تردد قناة ابو ظبي الرياضية على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات والتي نعرضها لكما من خلال موقعنا الإخباري إقرأ نيوز:

تردد قناة ابوظبي الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي العرب سات

ونستعرض لكم في السطور القليلة تردد قناة ابوظبي الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات

القمر الصناعي: عرب سات.

أسم القناة: AD Sports 1.

التردد الخاص بالقناة هو: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية على نايل سات 2024

ونستعرض لكم في السطور القليلة تردد قناة ابوظبي الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

أسم القناة هو: AD Sports 1.

التردد الخاص بالقناة هو: 12091.

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

جودة القناة هو: HD.

تردد قناة AD Sport D 2 نايل سات

ونستعرض لكم في السطور القليلة تردد قناة ابوظبي الرياضية 2 على القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

أسم القناة هو: AD Sports 2.

التردد الخاص بالقناة هو: 11526

معامل الاستقطاب هو: افقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل التصحيح هو: 5/6.

جودة القناة هو: HD.

تردد قناة AD Sport D 2 عرب سات

ونستعرض لكم في السطور القليلة تردد قناة ابوظبي الرياضية 2 على القمر الصناعي العرب سات