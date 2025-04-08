وزير العمل: 100 ألف جنيه دعم مالي للعامل ضحية حادث ”سيرك طنطا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 09:31 صباحاً - جبران : ننفذ توجيهات فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم المواطن البسيط ورفع المعاناة عن الحالات الأكثر احتياجا

بتوجيه من وزير العمل السيد محمد جبران ،استلم المواطن محمد إبراهيم عبد الفتاح ، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه،شيك بقيمة 100 ألف جنيه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع للوزارة ،وذلك كدعم مالي للعامل ضحية "حادث السيرك" ..وبحسب بيان اليوم الثلاثاء ،أكد الوزير جبران على أن هذا الدعم يأتي بعد تنسيق مع السيد محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي ،ذلك التنسيق الذي أسفر أيضا عن توفير فرصة عمل له بإحدى شركات الأدوية بالمحافظة ...

وقال الوزير جبران أن هذا الدعم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتواصل والاستجابة السريعة للحالات الأكثر احتياجا ،بتوفير الدعم الرعاية والحماية ..وقال مدير مديرية العمل بمحافظة الغربية أحمد القللي أنه قام بتسليم هذا الدعم إلى العامل الضحية، وتنفيذ كافة تكليفات وزير العمل بالتواصل مع هذه النوعية من الحالات الطارئة التي يتعرض لها أي مواطن ،وأوضح أن الوزير كان ينسق مع السيد المحافظ في كافة الإجراءات التي بدأت بتوفير فرصة عمل لائقة له ،وزيارته بشكل مستمر في مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا للاطمئنان عليه ،وايصال رسالة بأن المواطن البسيط دائما في اهتمامات القيادة السياسية ..