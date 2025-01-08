ضبط سيدة زعمت قدرتها على توفير فرص عمل للمواطنين واستولت على أموالهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 09:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعليق مدعوم بصورتين تضمن التحذير من إحدى السيدات لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين لحصولها على مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفهم بإحدى الجهات الحكومية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المعنية بالنشر (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بمحافظة الدقهلية) وتبين صحة تلك الإدعاءات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.. وبمواجهتها إعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بذات الأسلوب وتحصلها على مبالغ مالية من عدد من المواطنين تحت ذات الزعم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.