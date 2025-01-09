ضَبط (137) طن لحوم ومواد تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 11:33 صباحاً - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بإستمرار حملات التفتيش والرقابة على الأسواق لضبط المخالفات وضمان سلامة وأمان السلع المتداولة حفاظا على صحة المواطنين.

وفى ضوء ذلك اطلع محافظ الجيزة علي جهود إدارة مباحث التموين في تنفيذ عدد من الحملات بنطاق قطاعات المحافظة والتى نجحت فى ضبط ٢٦٣١ قضية تموينية متنوعة تضمنت ( إستيلاء على سلع تموينية، عدم حمل شهادة صحية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إلتزام بالأسعار، إدارة منشأت بدون ترخيص، تداول مواد وسلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك).

وأوضح تقرير لإدارة مباحث التموين أن المضبوطات شملت ١٣٧ طن مضبوطات و ٣٧٣٨٢ وحدة شملت ( لحوم ودواجن وأسماك ومصنعاتهم، سكر، دقيق، فول، عدس، ارز، مكرونة، ادوات سباكة، أدوات كهربائية، تونة، سجائر، معسل، ملح، عسل، مخللات، جبنة، مستحضرات، فواكه مجمدة،ط مرقة دجاج، زبدة، لبنة، أعلاف، عبوات فارغة، إسطوانات بوتاجاز)، بالإضافة إلى ٣٩٦٤٥ لتر ( زيت طعام، صلصة، منظفات، خمور، دهون حيوانية، خل، طحينة، كاتشب، مايونيز، عصائر، معطرات، مياه معدنية).

ووجه محافظ الجيزة مسؤلى الأجهزة المعنية بالمحافظة بإستمرار الحملات وتكثيف جهود الرقابة والضبط للحد من المخالفات ومنع أى مظاهر للغش أو التلاعب بالأسعار لضمان أمن وسلامة المواطنين .

محافظ الجيزة : إزالة ٤٠ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف بمراكز منشاة القناطر وكرداسة والصف واطفيح والبدرشين وابو النمرس

المحافظ يوجه المراكز والاحياء بتنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف

النجار يشدد علي سرعة التعامل مع الحالات الواردة من وحدة المتغيرات المكانية

ويؤكد: توجيه إنذارات لـ ٧٤ حالة بمنشأة القناطر لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع أراضي املاك الدولة قبل تنفيذ الإزالة والمرور علي باقي الحالات