نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد التضامن الاجتماعي بـ 2024.. صرف 41 مليار جنيه سنويا لـ 4.7 مليون أسرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للفئات الأكثر احتياجًا، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية. من الدعم النقدي والعيني إلى مواجهة الأزمات والكوارث، تسعى الوزارة لتقديم حلول شاملة تلبي احتياجات الملايين من المواطنين.

وتستعرض "دوت الخليج" تفاصيل التقرير الأخير الذي يبرز الإنجازات خلال العام الحالي.

أولًا: الدعم النقدي المشروط

صرف دعم نقدي لإجمالي 4.7 مليون أسرة ضمن برامج "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي، بإجمالي تحويلات سنوية تجاوزت 41 مليار جنيه.

تخصيص 13 مليون جنيه معاشًا لطفولة 29،724 طفلًا، بالإضافة إلى صرف 65 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024.

جميع مستفيدي الدعم النقدي يتمتعون بخدمات:

التأمين الصحي الشامل.

برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين.

العلاج على نفقة الدولة.



توفير الدعم التمويني من الخبز والسلع لـ93% من مستفيدي الدعم النقدي.

إنجازات أخرى في مجال الصحة والتعليم:

76 ألف مستفيد من برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل.

2.2 مليون سيدة استفادت من برامج الصحة الإنجابية.

2 مليون مستفيد شاركوا في دروس محو الأمية للفئة العمرية بين 15-49 عامًا.

التزام 81% من أسر "تكافل" بالشروط التعليمية و67% بالشروط الصحية.

ثانيًا: الدعم العيني

توزيع سلال غذائية على 18،000 أسرة بتكلفة 2.16 مليون جنيه.

توزيع لحوم على 308 آلاف أسرة بتكلفة 69.6 مليون جنيه.

تقديم مساعدات نقدية وعينية لنحو 14.2 مليون مستفيد بتكلفة إجمالية قاربت 9.8 مليار جنيه.

تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية:

14 وحدة سكنية لأبناء دور الرعاية بتكلفة 1.48 مليون جنيه.

250 وحدة سكنية لأهالي جزيرة الوراق بتكلفة 30.8 مليون جنيه.

تسليم 79 وحدة سكنية لخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتكلفة 37.6 مليون جنيه.

تسليم 25 وحدة سكنية في التل الكبير بالإسماعيلية ضمن مبادرة "بداية جديدة".



ثالثًا: الأزمات والكوارث

تقديم مساعدات إغاثية لـ2،336 أسرة متضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بإجمالي تكلفة 53.1 مليون جنيه.

رفع قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة من 10 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

تخصيص ميزانية قدرها 6.2 مليون جنيه لدعم الدول العربية والإفريقية المتضررة من الكوارث والأزمات.

وتؤكد هذه الجهود مدى التزام وزارة التضامن الاجتماعي بدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للأسر الأكثر احتياجًا، سواء عبر الدعم المباشر أو برامج الرعاية والتأهيل، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.