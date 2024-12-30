نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح طريق مصر اسكندرية الصحراوي في المنطقة المقابلة للمتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن فتح طريق مصر اسكندرية الصحراوى فى المنطقة المقابلة للمتحف المصرى الكبير للقادم من ميدان الرماية إتجاه الطريق الدائرى وذلك بعد انتهاء الأعمال السطحية الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأوضح محافظ الجيزة إنه تم رفع كفاءة الطريق ورصفه وتطويره بما يتوائم مع النهضة التنموية الكبيرة الني يشهدها ذلك القطاع الحيوي والهام ولتسهيل حركة سير المركبات.

وكلف محافظ الجيزة مديرية الطرق بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لسرعة تخطيط الطريق لإضفاء المظهر الحضاري عليه.

كما كلف محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بمراجعة الطرق والشوارع الجانبية والمتفرعات بذلك القطاع ورفع كفاءتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه.