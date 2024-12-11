هاتفيا.. وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في سوريا

أحمد جودة - القاهرة - وحدة الأراضي السورية

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، اتصالًا من أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي.

بحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حيث أكد الوزير عبد العاطي، موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وتوافق الوزيران على أهمية تبني عملية سياسية شاملة في سوريا ترتكز على عدم إقصاء أية أطراف ومكونات وطنية سورية، وبما يمهد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا.

كما أكد الوزير عبد العاطي، على موقف مصر الرافض لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، مشددًا على ان هذه التحركات تعد احتلالًا لاراض سورية وانتهاكًا سافرًا لسيادتها، وتمثل خرقًا للقانون الدولي، مؤكدًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف هذا الاعتداء على الدولة السورية.