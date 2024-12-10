وزير الخارجية: زيارة الرئيس السيسى لدبلن تأتى فى إطار جولة هامة بأوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:37 مساءً - قال السفير بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، إن زيارة الرئيس السيسى للعاصمة دبلن تأتى فى إطار هذه الجولة الهامة لأول رئيس مصرى فى تاريخ العلاقات مع دول الدنمارك والنرويج وأيرلندا.

وأضاف خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، من دبلن، على هامش زيارة الرئيس السيسى إلى أبرلندا، أن هذه الزيارات تعكس الاهتمام الذى توليه القيادة المصرية للعلاقات مع هذه الدول المهمة، والمنطقة الهامة فى شمال أوروبا خاصة فيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستثمارية.

وأكد وزير الخارجية أن هناك توافق مع النرويج والدنمارك فى مباحثات الرئيس السيسى على إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية والتشاور تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع فى غزة واليمن والسودان وسوريا.

ولفت إلى أن الشق الاقتصادى من الأمور المهمة خاصة فيما يتعلق بجذب مزيد من الاستثمار فى هذه الدول، وكان من المهم ان يكون هناك لقاءات مع قيادات الشركات فى النرويج، لشرح كل التسهيلات التى تقدمها الدولة المصرية لخلق مناخ استثمارى.