نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مواعيد إجازة نصف العام 2025 للطلاب.. ماذا عن الامتحانات والعطلات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025، حيث تبدأ 11 يناير المقبل، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، على أن يتم البدء فى تقييم طلاب الشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

ونستعرض خلال السطور التالية، موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسى 2025، كما يلي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسى 2025، والتي ستبدأ يوم 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين حيث تنتهي الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر أسبوعين، لتنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم الخميس الموافق 6 فبراير.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2025

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس يوم 8 فبراير 2025.

جدول مواعيد امتحانات نصف السنة 2025 في مصر

في سياق اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بالإعلان عن المواعيد الرسمية لاختبارات منتصف العام، قام محمد عبد اللطيف بعقد اجتماع مع مديري مديريات التعليم في كل محافظات مصر، لمناقشة أهم تعليمات وضوابط الوزارة من أجل انتظام الامتحانات، والتصدي للظواهر السلبية في حالة ظهورها ولعل من أهمها الغش الإلكتروني، وقد نتج عن هذا الاجتماع ما يلي:

تبدأ اختبارات النصف الأول من السنة الحالية يوم 11 يناير 2025 لكل سنوات النقل سواء الإبتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

تستمر اختبارات الترم الأول حتى 16 يناير.

تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي خلال الفترة الصباحية، تليها امتحانات الصف الأول الثانوي خلال الفترة المسائية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين.

يتم عقد امتحانات المواد التي لا تُضاف للمجموع الكلي، ومواد المستوى الرفيع، والمواد العملية للمدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات قبل امتحانات المواد الأساسية.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية يوم السبت 18 يناير 2025، وتنتهي في الخميس 23 يناير 2025، ويخضع الطلاب لمجموعة من المواد الأساسية التي يتم تحديدها وفقًا للجدول الزمني الرسمي.