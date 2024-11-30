بداية جديدة.. قافلة طبية بقرية كومير تختتم أعمالها بالكشف على 60 حالة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 03:33 مساءً - نفذت مديرية الشئون الصحة بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور أحمد أبو العطا وكيل الوزارة، فعاليات قافلة طبية في الوحدة الصحية بقرية كومير بمدينة إسنا، نجحت في الكشف على 610 مواطن، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وفى هذا الصدد صرح الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه تم تنظيم قافلة طبية بالوحدة الصحية بكومير بمدينة إسنا على مدار يومى الأربعاء والخميس 27 و28 نوفمبر الجاري، وتضمنت التخصصات الطبية المختلفة( نساء ،باطنة ،رمد ،جراحة ،عظام ،اطفال،جلدية ) بمتابعة منسق عام القوافل العلاجية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في بيان صحفى، أن القافلة اختتمت أعمالها بالكشف على 610 مواطن، حيث قدمت خدمات تنظيم الأسرة والأشعة والتحاليل، كما تضمنت الكشف العشوائي عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر) إلى جانب خدمات التوعية من خلال فرق التثقيف الصحي بالمديرية، مشيداً بالجهد المبذول من العاملين بالقافلة العلاجية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

فيما تابع أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، بمرافقة الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فعاليات وأعمال القافلة الطبية المقامة بوحدة الزينية بحري التى تمت على مدار يومى اليومين الماضيين، وذلك فى ضوء ختام أعمال القافلة الطبية بمركز ومدينة الزينية، تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن أعمال القافلة خلال يومها الأول شملت الكشف على 446 مواطن، وفي يومها الثاني تم الكشف على 374 مواطن فى التخصصات الطبية (نساء وباطنة ورمد وجراحة وعظام وأطفال وجلدية)، بمتابعة منسق عام القوافل العلاجية ضمن فعاليات مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث أن القافلة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والأشعة والتحاليل ،كما تتضمن الكشف العشوائي عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر)، مشيراً إلى تقديم خدمات التوعية من خلال فرق التثقيف الصحي بالمديرية.

فعاليات قافلة طبية بقرية كومير جنوب الأقصر فعاليات قافلة طبية بقرية كومير جنوب الأقصر

متابعة اعمال قافلة طبية بقرية كومير بإسنا متابعة اعمال قافلة طبية بقرية كومير بإسنا

خلال متابعة القافلة الطبية خلال متابعة القافلة الطبية



