مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين بالقطاع الحكومي

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أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع حلول آخر أيام شهر نوفمبر، يزداد بحث المواطنين عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، حيث أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 5 أيام لصرف المرتبات للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى 3 أيام أخرى لصرف المستحقات المتأخرة.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، ليشمل العاملين في جميع الجهات الحكومية.

أما بالنسبة لصرف المستحقات المتأخرة، فقد تم تحديد أيام 7 و10 و11 ديسمبر 2024 لهذا الغرض.

نصائح للمواطنين:

أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، على ضرورة تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي خلال أيام صرف المرتبات.

ولتسهيل وصول المواطنين إلى مستحقاتهم، سيتم أيضًا صرف المرتبات من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وفروع البنوك.

حقيقة زيادة مرتبات شهر نوفمبر 2024

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي زيادة جديدة في مرتبات شهر نوفمبر 2024 بعد الزيادة التي أقرها وزير المالية في مارس الماضي.

جدول الحد الأدنى لمرتبات شهر نوفمبر 2024

وفيما يلي جدول الحد الأدنى لمرتبات العاملين في القطاع الحكومي لشهر نوفمبر 2024: