نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في لقاء متلفز بداغستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لقاءً مع تلفزة داغستان، بتوجيهة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حيث ناقش عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالحفاظ على الهوية وبناء الشخصية، وأهمية تعزيز المشتركات القيمية بين الشعوب. كما تحدث عن دور المجلس الأعلى في تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب، مؤكدًا ضرورة أن يكون هذا التعايش في إطار من الوسطية ونبذ العنف والإرهاب.

أوضح البيومي في اللقاء دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر قيم التسامح والسلام، مؤكدًا أن هذه القيم هي الأساس لبناء المجتمعات المتقدمة. كما أبرز المحاور الأربعة التي أعلن عنها وزير الأوقاف بوصفها إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز تلك القيم وهداية المجتمع نحو قيم الوسطية والاعتدال.

أكد البيومي -أيضًا- دور وزارة الأوقاف المصرية في دعم الوافدين من خلال الإدارة الخاصة بهم في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأشار إلى توفير الوزارة منحًا دراسية للطلاب الوافدين، بما يسهم في نشر العلوم الإسلامية الأصيلة، وتعزيز التعليم الديني المعتدل الذي يرتجى به تبصير الأمة في طريقها نحو النهوض.

وتخلل اللقاء نفسه استعراضَ البيومي جهودَ وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في بناء شخصية إسلامية متوازنة، تسهم في رفع مستوى الوعي الديني والفكري على مستوى العالم، وهو ما يؤكد التزام الوزارة بترسيخ قيم السلام والتعايش بين الشعوب.