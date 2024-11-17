رئيس مستشفى رفيدة : خطة توسعاتنا تبدأ فى التجمع الخامس وأسيوط العام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - كشفت أميمة ادريس رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيدة عن خطة توسعات مستشفى رفيدة المستقبلية حيث من المتوقع فتح فروع جديدة فى التجمع الخامس وأسيوط العام المقبل.

وقالت فى تصريح خاص لنشرة الاقتصاد والأعمال فى (أ ش أ)إنه جارى دراسة فتح فرع أخر خارج مصر للمستشفى فى السعودية .

وأضافت إلى جانب ذلك فانه تم منح ٥ ملايين يورو من جانب مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف لخطة توسعات مستشفى رفيدة المستقبلية مما ساهم فى استكمال التوسعات وتوفير الدولار لاستيراد الاجهزة .. مشيرة إلى أن هذه التوسعات تساهم فى خلق ٨٥٠ فرصة عمل على مدار ٣ سنوات القادمة و١٢٠٠ فرصة عمل على مدار ٥ سنوات.

وأشارت الى أن خطة توسعات المستشفى ليست جانب استثمارى فقط بل بعتبر مشروعا تنمويا يساهم فى توفير خدمات صحية ورفع مستوى الوعى للمواطنين وتحسين الصحة منوهه بأن الصحة والتعليم احد الركائز الاساسية لنهضة الامم.

ونوهت بأن العنصر البشرى والتدريب وتطوير العنصر البشرى اهم العوامل التى تؤثر على تنمية القطاع الصحى لذلك توفر رفيدة دورات تدريبية للخارجين حديثا واصفه ذلك بالحضانة لهم لمدة عام لرفع كفاءة هذا العنصر الهام لنهضة القطاع.